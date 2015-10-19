Веру Савченко таки пустили в Россию – адвокаты

Об этом сообщил в Twitter адвокат Марк Фейгин.

В то же время он подчеркнул, что сначала Вере Савченко все же было отказано в пропуске.

«Вот и пример безусловной силы публичности: Веру Савченко пропустили в РФ. Сначала Вере Савченко отказали, а потом пустили ...», - написал адвокат.

Еще один защитник Савченко Илья Новиков сообщил в Twitter, что перед этим сестру украинской летчицы официально не пускали в РФ в «Пулково».

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«Веру Савченко только что официально не пустили в РФ в Пулково. Сейчас должны выдать документы с реквизитами. Для этого и полетела», - написал он.

Как сообщалось, ранее ФСБ России запретила сестре незаконно заключенной в России Надежды Савченко Вере въезд на территорию РФ до 2020 года.