Сестре Савченко запретили въезд в Россию до 2020 года
Сестре незаконно удерживаемой в России украинской летчицы Надежды Савченко Вере запретили въезд на территорию Российской Федерации на 5 лет.
Об этом Вера Савченко сообщила на своей странице в Facebook.
Она отметила, что во время возвращения в Украину на ПП "Чортково-Милово" на границе РФ работник сообщил, что ей запрещен въезд в РФ до 1 сентября 2020 года.
При этом Вера отметила, что такое решение было инициативой ФСБ.
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"А как же "суд", я же свидетель на суде по делу сестрички. Может, Плотницкому тоже запретит въезд в РФ служба ФСБ?" - возмутилась сестра известной летчицы.
Возвращаемся в Украину. ЧП "Чортково-Миловое". На границе РФ работник сообщил, что мне, Савченко В.В., запрещен в...Posted by Вера Савченко on 13 октября 2015 г.
В свою очередь адвокат Савченко Марк Фейгин отметил, что вероятным основанием для запрета на въезд была ч.1 ст.27 закона РФ "О выезде и въезде ..." относительно угрозы национальной безопасности. Также он заверил, что намерен обжаловать такое решение.
Мы будем обжаловать решение органов ФСБ о запрете Вере Савченко въезжать на территорию РФ
— Mark Feygin (@mark_feygin) October 13, 2015
Я предполагаю, что основанием для запрета на въезд явилась ч.1 ст.27 закона РФ "О выезде и въезде...", по угрозе национальной безопасности
— Mark Feygin (@mark_feygin) October 13, 2015
Кроме того, он отметил, что Надежда еще не знает о том, что сестре Вере запретили въезд в Россию.
«Осталось запретить въезд матери Савченко, лишить адвокатского статуса Полозова и Новикова, а Фейгина посадить и трубить о торжестве правосудия», - добавил защитник.
При этом Фейгин подчеркнул, что в суде в четверг, 15 октября, защита Савченко сделает специальное заявление по поводу вынесенного запрета ФСБ на въезд Веры Савченко в РФ.