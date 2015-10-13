Сестре Савченко запретили въезд в Россию до 2020 года

Об этом Вера Савченко сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что во время возвращения в Украину на ПП "Чортково-Милово" на границе РФ работник сообщил, что ей запрещен въезд в РФ до 1 сентября 2020 года.

При этом Вера отметила, что такое решение было инициативой ФСБ.

Читайте такжеСуд над Савченко перенесли из-за приезда патриарха РПЦ Кирилла

"А как же "суд", я же свидетель на суде по делу сестрички. Может, Плотницкому тоже запретит въезд в РФ служба ФСБ?" - возмутилась сестра известной летчицы.

Возвращаемся в Украину. ЧП "Чортково-Миловое". На границе РФ работник сообщил, что мне, Савченко В.В., запрещен в... Posted by Вера Савченко on 13 октября 2015 г.

В свою очередь адвокат Савченко Марк Фейгин отметил, что вероятным основанием для запрета на въезд была ч.1 ст.27 закона РФ "О выезде и въезде ..." относительно угрозы национальной безопасности. Также он заверил, что намерен обжаловать такое решение.