Полиция Словении обвинила Хорватию в скоплении мигрантов

Однако Австрия выполняет свои двусторонние обязательства, сказал Би-би-си представитель МВД Словении Боян Кител.

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Как утверждает Боян Кител, хорватские полицейские просто бросают мигрантов на границе без предупреждения.

В Загребе считают, что Любляна не указала, куда следует направлять мигрантов.

Только в последние 72 часа около 20 тыс. человек пересекли хорватско-словенскую границу на пути в Западную Европу.

В воскресенье Словения официально ограничила число мигрантов, которым будет позволен въезд в страну. Введен ежедневный лимит в размере 2,5 тыс. человек.

В Хорватии лимит установлен на уровне 5 тыс. человек. Австрия впускает в страну лишь по 1500 человек в день.

Венгрия заявила о закрытии своих границ с полуночи в пятницу из-за того, что лидеры Европейского союза не сумели согласовать меры по сокращению притока мигрантов.

Мигранты, многие из которых прибыли из Афганистана, Сирии и Ирака, находятся в пути уже много недель. Многие идут пешком из Турции через Грецию, Македонию и Сербию.