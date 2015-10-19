На границе Хорватии и Сербии скопились 2 тысячи мигрантов

На границе с Сербией остановились неотапливаемые автобусы, в которых в воскресенье находилось около 2 тыс. человек, ожидающих, когда их пустят в страну, чтобы они могли продолжить движение в сторону Евросоюза, передает "Голос Америки".

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После того, как Венгрия закрыла границу с Хорватией, автобусы вынуждены идти более длинным маршрутом через Словению, которая ввела ограничения на ежедневный прием мигрантов.

Представитель агентства ООН по делам беженцев Бабар Балох заявил, что Венгрия лишь осложняет тяжелое положение мигрантов.

"Решение Венгрии закрыть границы, несомненно, усиливает страдания, несчастья и продолжительность путешествия этих отчаявшихся людей. Если процесс замедлится или люди будут накапливаться, возникнут проблемы", – сказал он.

Хотя Словения утверждает, что не планирует закрывать свои границы, она установила, что ежедневно ее могут пересекать не более 2500 мигрантов, чтобы не возникло чрезмерной нагрузки на эту маленькую страну ЕС.

"Мы не можем принимать мигрантов больше, чем количество продолжающих свой путь. Через очень короткое время, может быть, через десять дней,в Словении будет 35 тыс. мигрантов, что неприемлемо для нас", – заявил в воскресенье представитель министерства внутренних дел Боштьян Шефиц.

Ожидается, что до конца года в ЕС прибудут около 700 тыс. мигрантов, которые пытаются укрыться от войны и бедности, преследующих их в таких странах, как Сирия и Афганистан.

Лидерам ЕС пока не удалось выработать хороший план приема этих людей и их равномерного распределения по 28 странам Евросоюза.

Многие мигранты прибывают в Европу через Грецию и Турцию. Канцлер Германии Ангела Меркель предлагает помощь в ускорении процесса приема Турции в ЕС, если Анкара согласится принять дополнительные меры по усилению пограничного контроля и приему некоторых мигрантов, которым отказали другие европейские страны.

В воскресенье Ангела Меркель посетила Турцию, которая уже заботится о более чем 2 млн беженцев, скрывающихся от войны. Она заявила, что остальные страны Европы должны помочь в облегчении бремени Турции.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что подпишет соглашение об обратном приеме мигрантов только при условии достижения прогресса в деле упрощения визового режима ЕС для граждан Турции.