Турция отказалась оставлять у себя мигрантов из Сирии в обмен на деньги ЕС

Об этом заявил министр иностранных дел страны Феридун Синирлиоглу, его слова приводит Reuters.

Отвечая на вопросы журналистов, Синирлиоглу отметил, что Анкара выступает за создание зон безопасности внутри стран, откуда бегут вынужденные переселенцы. Глава турецкого МИД заявил, что соглашение с ЕС по решению кризиса с беженцами находится только на стадии обсуждения. По словам министра, он попытался убедить европейцев, что только лишь укрепление границ не позволит решить всей проблемы, передает Lenta.ru.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил европейских чиновников в том, что они слишком поздно осознали масштаб проблемы с беженцами. Он также добавил, что если кризис с мигрантами не может быть решен без участия Турции, то ее вполне можно было бы принять в Евросоюз.

Ранее 16 октября сообщалось, что Евросоюз пообещал Турции 3 миллиарда евро и облегчение визового режима в обмен на помощь Анкары в решении ситуации с беженцами, к тому же предполагалось реанимировать переговоры о возможном вступлении Турции в Евросоюз.