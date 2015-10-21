США не намерены заключать с КНДР мирный договор

Об этом сообщил во вторник спецпредставитель США по КНДР Сон Ким, передает ТАСС.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США, он отметил: "Прежде всего, что касается заявления Северной Кореи, предлагающего начать обсуждение возможности заключения мирного договора. У нас нет заинтересованности вступать в какие бы то ни было подобные обсуждения". С точки зрения американской администрации, "приоритетное внимание должно уделяться ядерному вопросу", т.е. денуклеаризации Корейского полуострова, пояснил сотрудник госдепартамента США. На его взгляд, Пхеньян предлагает "так сказать "перепрыгнуть" через определенные шаги, определенные чрезвычайно важные шаги, и начать переговоры по мирному договору".

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Отмечается, что Ким утвердительно ответил на вопрос сенатора Кори Гарднера, воспринимает ли Вашингтон успешное завершение шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова как "предварительное условие" выхода на мирный договор. "Северокорейская сторона должна очень ясно согласиться с нами, что денуклеаризация является совместной целью, что она будет искренне работать с нами в рамках шестисторонних переговоров", - подчеркнул дипломат. Пока же, утверждал Ким, "мы не можем добиться даже того, чтобы Северная Корея сконцентрировалась на денуклеаризации как на цели, поэтому мы не возобновляем шестисторонние переговоры".

Как заявил представитель внешнеполитического ведомства США, Вашингтон хочет, чтобы Пхеньян "не мог играть в знакомую игру" обеспечения себе "уступок", пока он сам не демонстрирует "прогресса по ядерной проблеме, ракетной проблеме и с улучшением прав человека". Независимо от формата будущих переговоров с Северной Кореей, "нам необходимо сильно сконцентрировать внимание на том, чтобы выработать самый мощный и въедливый процесс верификации" свертывания ядерных программ Пхеньяна, считает Ким.

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Кроме того, он подтвердил, что США рассматривают возможность дальнейшего ужесточения односторонних санкций в отношении КНДР, и что все пять партнеров Пхеньяна по шестисторонним переговорам (Москва, Пекин, Сеул, Токио и Вашингтон) согласны с необходимостью добиваться денуклеаризации Корейского полуострова.

Как далее заверил Ким, США с "достаточно большой долей уверенности" могут говорить, что знают "обо всех (ядерных) объектах" Северной Кореи. Он отказался подробно отвечать на вопрос председателя комитета Роберта Коркера о том, удалось ли КНДР произвести миниатюризацию атомного боезаряда. "Мы знаем, что они добились продвижений вперед", - сказал по этому поводу дипломат. Наконец, он предупредил, ссылаясь на прежние высказывания командования вооруженных сил США, "все варианты действий, включая военный", продолжают рассматриваться применительно к КНДР.

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Ранее УНИАН сообщал, что Пхеньян согласится провести "конструктивный диалог" по снижению напряженности на Корейском полуострове только при условии, что США подпишут с ними полноценный мирный договор.