США и Китай подтвердили нацеленность договориться с Ираном по ядерной программе

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на госдепартамент США.

В распространенной им справке по итогам завершившегося в Вашингтоне очередного раунда двустороннего стратегического и экономического диалога говорится, что стороны в ходе заседания "подчеркнули стремление добиться реализации Совместного плана действий на основе договоренностей, достигнутых в апреле нынешнего года между группой "пять плюс один" и Ираном, который гарантирует мирный характер иранской ядерной программы".

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В документе также отмечается, что "в отношении КНДР стороны подчеркнули важность подлежащей проверке денуклеаризации Корейского полуострова и высказались за шестисторонние переговоры и полную реализацию резолюций Совета Безопасности ООН".

В документе госдепа отмечается, что Вашингтон и Пекин "подчеркнули намерение предотвращать распространение ядерного оружия, развивая сотрудничество, которое позволит лучше выявлять незаконное передвижение ядерных материалов".

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Ранее УНИАН сообщал, что Британия уведомила ООН о попытках Ирана закупить технологии по обогащению урана на черном рынке, говорится в докладе экспертной группы ООН.

В конце мая Иран и Россия договорились о поставках ракетных комплексов С-300 "при первой возможности".