Глава МИД КНДР предложил США заключить мирный договор

Об этом заявил в четверг глава МИД КНДР Ли Су Ён, выступая на общеполитической дискуссии 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает ТАСС.

"Правительство КНДР готово провести конструктивный диалог для предотвращения войн и конфликтов на Корейском полуострове, как только Соединенные Штаты согласятся заменить соглашение о перемирии (полноценным) мирным договором, не утверждая о чьих-то "провокациях" через СМИ", - сказал министр.

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"Это лучший вариант, который мы можем себе позволить, и лучшее решение, которое можем предложить на этом форуме в ООН", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Южная Корея и КНДР договорились об урегуливании ситуации на границе.