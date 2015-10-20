Пентагон сомневается, что Россия будет осуществлять бомбардировки в Ираке - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, ранее иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади заявил, что не возражает против нанесения российскими ВВС авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на иракской территории.

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Как отмечается, Москва в свою очередь, обещала рассмотреть такой запрос.

Но власти США, как уверил Данфорд, получили заверения, что Ирак не обращался к Москве с подобной просьбой.

Напомним, ранее сообщалось, что Ирак может попросить Россию об авиаударах по своей территории в рамках борьбы с "Исламским государством".