Россия может начать бомбардировки в Ираке в ближайшие дни - Reuters

Об этом cообщает Reuters со ссылкой на главу оборонного комитета парламента Ирака.

Он также подчеркнул, что Багдад заинтересован в том, чтобы роль России в борьбе против ИГ на территории страны была большей, чем у США.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе премьер-министр Ирака Хайдер Абади сказал, что он готов подумать над тем, чтобы разрешить России нанести удары по объектам "Исламского государства" в его стране. "Мы ожидали, что международная коалиция, американцы окажут внушительную воздушную поддержку нашим силам, но мы ее не получили" – сказал он в интервью телеканалу France 24 на полях Генассамблеи ООН.

Марк Тонер сказал, что американские власти хотели бы, чтобы Россия играла "конструктивную" роль в борьбе с "Исламским государством" в Сирии. "В основном мы этого не наблюдали – до сих пор", – добавил он. По словам представителя Госдепартамента, своими ударами против сил умеренной оппозиции в Сирии Россия лишь "нагнетает напряженность".

"Мы не хотим, чтобы та же самая модель переносилась в Ирак", – сказал Марк Тонер.

США критикуют Россию за авиаудары в Сирии, заявляя, что в большинстве случаев их целями не является "Исламское государство".