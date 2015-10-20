Количество погибших в результате давки в Мекке превысило уже 2000 человек

Ране Саудовская Аравия официально заявляла о 769 погибших, а Associated Press, ссылаясь на свои подсчеты, 9 октября сообщал о не менее 1453 погибших.

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Отметим, что на хадж в Мекку 22 сентября прибыли более 1,3 млн мусульман.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Наиф Аль Сауд, который так же является и главой МВД страны, провел совещание по вопросу о трагедии, но никаких новых цифр по данному поводу опубликовано не было, сообщает ZN.UA.

Между тем, Иран, большинство граждан которого пострадало в давке в Мекке, обвиняет в трагедии правящую династию Саудовской Аравии, которая, по его мнению, скрывает реальные данные о количестве погибших. По информации Тегерана, в Мекке в сентябре погибли 4700 человек, но никаких доказательств в поддержку своих слов иранская сторона не предоставила.

Большое скопление людей в Мекке во время хаджа уже приводило к нескольким трагедиям - так в 2006 году в давке погибли почти 350 человек.