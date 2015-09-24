Украинских паломников среди пострадавших и погибших возле Мекки нет

Как сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов, с материковой части Украины на хадж отправилась группа из 75 паломников, среди них пострадавших нет, сообщает Крым.Реалии.

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"Мы разговаривали по телефону с руководителем украинской делегации. Те паломники, 75 человек, которые уехали из Украины, все живы и здоровы. Они прошли это место раньше, чем началась давка", – сказал Саид Исмагилов.

Как сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма, паломники, которые выехали с полуострова, тоже не пострадали.

По последним данным, в результате давки во время паломничества в Саудовской Аравии погибли 717 человек, еще 805 – ранены.