Президент Ирана призвал в ООН расследовать давку на хадже, генпрокурор потребовал судебного преследования виновных

В четверг недалеко от Мекки, в долине Мина, в давке погибли по меньшей мере 769 человек, еще 934 пострадали. Среди погибших было 130 иранцев, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Это не первая трагедия такого рода в истории паломничества в Мекку, но самая масштабная за последние 25 лет.

Роухани в своей речи назвал это событие "душераздирающим".

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В свою очередь, генеральный прокурор Ирана Ибрагим Раизи призвал к проведению судебного разбирательства трагического инцидента с паломниками в долине Мина в Саудовской Аравии и наказания виновных, пишет ТАСС.

"Над виновными в трагедии 24 сентября в Мине, когда во время хаджа погибли сотни паломников, в том числе более 130 иранских граждан, должно свершиться правосудие", - приводит слова генерального прокурора Исламской Республики информационный канал ИРИНН.

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Призвав саудовские власти к проведению судебного разбирательства, Раизи, в то же время, подчеркнул: "Ас-Сауды (правящая семья в Саудовской Аравии - прим.) должны знать, что мы будем продолжать судебный процесс над виновными в этом преступлении через международные суды".

Трагедия в долине Мина, по мнению генерального прокурора ИРИ, должна рассматриваться не просто как результат некомпетентности саудовских служб безопасности, но как "преступление", поскольку давка возникла из-за того, что были перекрыты две дороги в долине, которые в прошлые годы всегда были открыты. А значит, считает Раизи, толчея была спровоцирована.

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Ранее УНИАН сообщал, что король Саудовской Аравии Салман распорядился пересмотреть правила проведения паломничества в Мекку после гибели сотен мусульман в давке.

Напомним, мусульмане всего мира отмечают главный праздник в Исламе - праздник жертвоприношения Ид аль-Адха, или Курбан-Байрам, который в этом году приходится на 24-26 сентября.