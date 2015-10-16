В Сирии армия Асада при поддержке авиации РФ начала наступление под Алеппо
12:09, 16 октября 2015Мир
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Целью операции является территория, прилегающая к основной дороге на Дамаск.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в сирийском правительстве.
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"Военная операция началась к югу от Алеппо", - сказал источник.
По словам главного наблюдателя за сохранением прав человека в Сирии Рами Абдулармана, правительственные войска и российская авиация нацелили свои удары на главную дорогу, ведущую в столицу Сирии Дамаск.
Отметим, что с момента начала российской военной операции в Сирии 30 сентября армия Башара Асада сосредоточила свои усилия на с лета подконтрольных повстанцам территориях на севере Хомса и Хамы, провинциях Идлиб и Латакия.
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