В Сирии армия Асада при поддержке авиации РФ начала наступление под Алеппо

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в сирийском правительстве.

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"Военная операция началась к югу от Алеппо", - сказал источник.

По словам главного наблюдателя за сохранением прав человека в Сирии Рами Абдулармана, правительственные войска и российская авиация нацелили свои удары на главную дорогу, ведущую в столицу Сирии Дамаск.

Отметим, что с момента начала российской военной операции в Сирии 30 сентября армия Башара Асада сосредоточила свои усилия на с лета подконтрольных повстанцам территориях на севере Хомса и Хамы, провинциях Идлиб и Латакия.