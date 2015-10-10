Россия заявила об увеличении количества ударов своей авиации в Сирии

В то же время местные наблюдатели заявили, что нескольких авиаударов был нанесен в районах Западной Сирии, где радикальные группы практически не имеют влияния, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в течение последних 24 часов 64 самолета поразили 55 мишеней.

Конашенков заявил, что в список пораженных объектов вошли командные и диспетчерские пункты, склады оружия и тренировочные базы, расположенные в сирийских провинциях Ракка, Хама, Дамаск и Алеппо, которые контролируются боевиками "Исламского государства".

Читайте такжеМинобороны РФ опубликовало видео бомбардировок пунктов управления "Исламского государства"

Первая из этих провинций в Восточной Сирии является главным оплотом ИГИЛ, в то время как другие три расположены в Западной Сирии, где исламистов практически нет.

Тем не менее, боевики "Исламского государства" уже наступают на Алеппо в последние дни, захватив села и провинции у местных повстанцев.

По данным наблюдателей, российские удары пришлись на северные районы провинции Латакия, а также северные районы провинции Хама.

Они отмечают, что ИГИЛ нет в этих областях. Впрочем, были и другие боевики на севере Сирии, такие как чеченцы, которых Россия могла атаковать.

Сирийское государственное телевидение заявило, что в атаках, осуществляемых правительственными войсками в этом районе, было убито и ранено несколько "террористов", термин, который оно использует для описания всех повстанцев в Сирии.

Большой взрыв произошел в здании на окраине города Аль-Баб на севере Сирии, который находится под контролем ИГИЛ.

Правительственные войска сумели захватить село Атшан в провинции Хама, которое контролировали повстанцы, после российских авиаударов в прилегающих районах.

Населенный пункт Атшан расположен на восток от северо-южной магистрали, что идет через крупные западные города в Сирии. Города и села вокруг магистрали подверглись российским авиаударам.