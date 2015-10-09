Кремль заявил о продлении российской кампании на время наступательных действий армии Асада

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Буквально позавчера была встреча президента с министром обороны России, в ходе которой президент дал весьма позитивную и высокую оценку действиям Воздушно-космических сил в Сирии. Из этого мы и исходим. Как уже неоднократно заявлялось, в том числе президентом, в контексте вопросов о продолжительности этой операции: эта операция имеет своей целью оказать поддержку Вооруженным силам Сирии», - рассказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что «операция будет осуществляться на срок наступательных действий сирийских Вооруженных сил».

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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.