Минобороны РФ и Пентагон провели видеоконференцию по ситуации в Сирии

Об этом сообщает Reuters.

«Дискуссия была сосредоточена на профессиональных вопросах по реализации конкретных процедур обеспечения безопасности», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе переговоров был достигнут определенный прогресс, страны договорились продолжить обсуждение в ближайшее время.

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Напомним, ранее министерство обороны России направило американским коллегам проект документа по действиям в воздушном пространстве Сирии.