Минобороны РФ и Пентагон провели видеоконференцию по ситуации в Сирии

21:48, 10 октября 2015
Мир
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Представители министерств обороны США и России провели 90-минутную видеоконференцию, в ходе которой обсудили вопросы безопасности при полетах над Сирией.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

«Дискуссия была сосредоточена на профессиональных вопросах по реализации конкретных процедур обеспечения безопасности», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе переговоров был достигнут определенный прогресс, страны договорились продолжить обсуждение в ближайшее время.

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Напомним, ранее министерство обороны России направило американским коллегам проект документа по действиям в воздушном пространстве Сирии.

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