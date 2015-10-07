Москва заявила о готовности контактировать с сирийскими повстанцами, воюющими против Асада

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, сообщает РИА Новости.

"По поручению президента РФ МИД информирует наших партнеров в странах, имеющих связи со "Свободной сирийской армией", о готовности российской стороны установить контакты с руководством этой структуры с целью обсудить возможности ее подключения к работе по созданию условий для начала процесса политического урегулирования сирийского кризиса путем переговоров между правительством САР и патриотической оппозицией", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что МИД РФ намерен продолжить контакты со всем спектром сирийской оппозиции, чтобы помочь консолидировать её на этой платформе.

Как известно, "Сирийская свободная армия" - одна из крупнейших повстанческих вооружённых группировок в Сирии, которая ведет вооруженную борьбу против правительства Сирии, возглавляемого президентом Башаром Асадом.