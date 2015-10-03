Евротоннель под Ла-Маншем возобновил работу

Как пишет Европейская правда со ссылкой на BBC, хотя тоннель возобновил работу, поезда до сих пор курсируют с задержками.

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Как сообщал УНИАН, евротоннель временно прекратил свою работу из-за очередного прорыва мигрантов, которые попытались большой группой пробраться по туннелю в Великобританию со стороны французского порта Кале.

Неизвестно, были ли задержаны мигранты, которые проникли в тоннель.