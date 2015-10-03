Движение поездов под Ла-Маншем остановили из-за очередного прорыва мигрантов

Как сообщил представитель компании-оператора, мигранты действовали слаженно и быстро прорвались сквозь ограждения. Их было около сотни.

"Атака явно было хорошо организована, об этом говорит большое количество мигрантов в этой группе", - цитируют информагентства представителя компании-оператора тоннеля, передает Русская служба Би-би-си.

Как ожидается, тоннель не будет функционировать в течение нескольких часов. Британская и французская полиция пытаются заставить мигрантов покинуть тоннель, однако беженцы рассредоточились по нему и скрываются в темноте, что сильно затрудняет поиск.

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По данным французских властей, к началу июля на окраине Кале скопилось около трех тысяч мигрантов, в основном прибывших во Францию из Эфиопии, Эритреи, Судана и Афганистана.

Почти каждую ночь они предпринимают попытки пробраться в Великобританию.

2 августа Великобритания и Франция призвали другие страны ЕС помочь им в преодолении причин миграционного кризиса.