Пока рано говорить об участии России в коалиции против ИГ: она преследует свои цели в Сирии - минобороны Польши

Об этом заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

"Трудно сказать, что Россия присоединяется к коалиции, потому что понятно, особенно в свете последних нескольких часов, что РФ преследует в Сирии свои собственные цели, а не те, что международное сообщество", - отметил он.

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Министр обороны Польши выразил надежду, что переговоры между РФ и США как-то уладят дело. "Потому что не должно быть так, что имеют место два параллельных вмешательства", - сказал Семоняк.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия, Сирия Иран и Ирак создали информационный центр для координации борьбы с боевиками «Исламского государства». В обязанности сотрудников центра войдет сбор, обработка и анализ информации об обстановке в регионе в контексте борьбы с «Исламским государством», а также оперативная передача генеральным штабам указанных стран.