Россия, Сирия, Ирак и Иран создали информцентр по борьбе с ИГИЛ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика, Республика Ирак и Исламская Республика Иран приняли решение об открытии в Багдаде информационного центра, куда войдут представители генеральных штабов этих государств», - заявил он.

Читайте такжеДепутат Госдумы: Минобороны России подтверждает присутствие российских военных в Сирии

В обязанности сотрудников центра войдет сбор, обработка и анализ информации об обстановке в регионе в контексте борьбы с «Исламским государством», а также оперативная передача генеральным штабам указанных стран.

Читайте такжеThe Guardian: Запланированная встреча Обамы и Путина в ООН уже изобилует недоразумениями

Как отмечается, во главе центра будут офицеры России, Сирии, Ирана и Ирака по три месяца на ротационной основе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о том, что российские, сирийские и иранские военные якобы организовали в Багдаде координационный центр, чтобы попытаться начать сотрудничество с шиитами в борьбе с террористической организацией «Исламское государство», не соответствуют действительности.

Накануне сообщалось, что министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем допускает возможность обращения руководства страны к Москве с просьбой ввести войска.

В ответ в Кремле прокомментировали возможность военной операции в Сирии. Россияне заверили, что готовы рассмотреть запрос сирийских властей о вооруженной помощи в борьбе с ИГИЛ, в случае, если такой запрос поступит.