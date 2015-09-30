Путин намерен бомбить Сирию, пока армия Асада не начнет наступление

Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает Би-би-си.

При этом Путин подтвердил, что Россия будет поддерживать Сирию с воздуха без участия в наземных операциях.

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Ранее сегодня стало известно, что Россия нанесла свой первый авиаудар в Сирии недалеко от города Хомс. В свою очередь Минобороны РФ подтвердило сообщения об ударах российской авиации на территории Сирии.

Также сегодня Совет Федерации дал согласие на использование военно-воздушных сил (ВВС) России на территории Сирии. Отмечается, что президент Сирии Башар Асад обратился к Владимиру Путину с просьбой об оказании военной помощи. Источники в Кремле уверяют, что речь идет исключительно об операции военно-воздушных сил, использование военнослужащих на земле исключено.