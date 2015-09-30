Россия нанесла первый авиаудар в Сирии - CNN

Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник, передает CNN.

По словам представителя американских властей, удар был нанесен близ города Хомс.

Ранее россияне предупредили США, чтобы они не использовали военные самолеты над Сирией, но не предоставили географических координат, где именно они планируют нанести авиаудары.

Американский чиновник сообщил, что миссии США продолжают работать в Сирии в обычном режиме.

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Ранее американские чиновники заявляли, что россияне готовы начать наносить авиудары в любое время. Российские беспилотники собирали потенциальную информацию о местах, где вероятно будут осуществляться авиудары.

Как передает Reuters со ссылкой на сирийскую мониторинговую группу, сирийские военно-воздушные силы также нанесли авиаудары в провинции Хомс: погибли по меньшей мере 27 человек, включая шестерых детей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ по обращению президента РФ Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

В начале сентября СМИ сообщили, что российские военные уже принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск.