Stratfor: Россия встряла в сирийский конфликт, чтобы обменять Асада на Украину, снятие санкций и "Турецкий поток"

Увеличивая свое военное присутствие в Сирии, Москва хочет решить свои проблемы и утвердиться в качестве сильного самостоятельного игрока в мировой политике, сообщает в своем отчете американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.

За выходные появились сделанные со спутника фотографии российских самолетов, недавно прибывших на авиабазу Бассель аль-Асад в Латакии. Видео с сирийского фронта также подтверждают наличие значительного количества российских подразделений, размещенных в непосредственной близости к войскам, лояльным Дамаску.

Подобное расширение российского присутствия подтверждает намерения Москвы обеспечивать воздушную поддержку правительственной армии, ведущей военные действия против многочисленных групп повстанцев, а также боевиков "Исламского государства".

В России знают, что все переговоры по сохранению Асада у власти заранее обречены на неудачу. Но это не значит, что Сирия не может быть полезной для Москвы. В данный момент Россия пытается утвердиться в качестве самостоятельного игрока в мировой политике, используя свою помощь Сирии в качестве рычага на переговорах с другими мировыми лидерами.

Первым в московском списке идет Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник посетил Москву ради трехчасовой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Их общая пресс-конференция была довольно напряженной: Нетаньяху обвинил Сирию с Ираном в поставках оружия Хезболле для открытия второго фронта против Израиля на Голанских высотах, что дает право Тель-Авиву атаковать военные цели на сирийской территории. Путин, в свою очередь, заявил, что Сирия не снабжает Хезболлу оружием. Иными словами – Россия не снабжает террористов оружием, поставляя его исключительно сирийской правительственной армии.

Стоит отметить, что у России с Израилем сложились сложные и нестабильные отношения. Каждая из сторон не против вмешаться в "дела на заднем дворе" оппонента: Израиль сотрудничает со многими постсоветскими странами по вопросам обороны и разведки, а Россия уже давно оказывает политическую и военную поддержку Сирии и Ирану. Впрочем, обе стороны знают, когда следует остановиться. Через три дня после того, как Россия развязала в Грузии войну, Израиль официально прекратил поставки вооружений Тбилиси. Аналогично и Россия отказалась поставлять оружие сирийскому президенту Башару аль Ассаду во время Пятидневной войны.

Москва скорее всего хочет добиться от Израиля определенных уступок, учитывая тот факт, что израильтяне принимают участие в подготовке украинской армии и добровольческих подразделений для противостояния пророссийским сепаратистам на востоке страны. Также Россия заинтересована в прекращении поставок Украине израильских беспилотников и другого военного снаряжения. Сейчас, как и в 2008, Россия очень заинтересована в сделке с Тель-Авивом.

Вместе с тем, не стоит сбрасывать со счетов интересы другого регионального лидера – Турции. В отличие от прочих участников коалиции, Турция очень заинтересована в антиисламской кампании сирийского государства. Турция хочет привести к власти в Сирии представителей суннитов, или, по крайнем мере, обеспечить себе надежное влияние на севере страны. Анкара является основным союзников повстанцев, в то время как Россия поддерживает сирийские правительственные войска. К тому же присутствие российской авиации серьезно усложнило планы Турции объявить территорию Сирии бесполетной зоной.

По этим причинам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден посетить Москву для переговоров с Путиным. У Анкары с Москвой возникли напряженные отношения не только из-за Сирии: в последние месяцы Россия ведет переговоры с Азербайджаном, основным союзником Турции на Кавказе.

По некоторым данным, в ходе этих переговоров Москва и Баку стремятся окончательно разрешить замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией касательно Нагорного Карабаха. Ранее военным гарантом Баку в решении конфликта выступала Анкара, но сейчас Россия хочет единолично контролировать ситуацию в регионе. Также Москва стремится использовать конфликты в Сирии и Нагорном Карабахе для оказания давления на Турцию в вопросе дальнейшего развития проекта "Турецкого потока", работы над которым были недавно прекращены.

И, наконец, своим вмешательством в сирийскую войну Россия надеется повлиять на своего главного конкурента: Соединенные Штаты.

Стоит отметить, что сейчас отношения между США и Россией переживают худшие времена после завершения Холодной войны. Переговоры Вашингтона и Москвы по вопросу Украины и санкций против России ограничиваются редкими переговорами министра иностранных дел Сергея Лаврова с его американским коллегой Джоном Керри. Поэтому одна из главных целей российского участия в сирийском конфликте – принудить Соединенные Штаты к регулярным переговорам с Россией.

Стоит отметить, что 18 сентября состоялся 50-минутный разговор министра обороны США Эштона Картера с его российским коллегой Сергеем Шойгу, в ходе которого они обсудили ситуацию в Сирии. Это стало их первыми переговорами после более чем годового перерыва. Также на прошлой неделе Керри одобрил проведение предложенных Россией переговоров по Сирии, заявив, что США в первую очередь заинтересованы в сложении Асадом своих полномочий, а сроки его ухода из власти можно решить путем переговоров.

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Эти события знаменуют позитивную тенденцию развития американо-российских отношений, но Москве нужно больше. Россия хочет заложить основы для будущей сделки о дальнейшей судьбе Украины и отмены Западом санкций. В Москве знают, что это займет много времени, но надеются добиться своих целей в течении одного-двух лет.