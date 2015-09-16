Поддержка Россией режима Асада чревата затягиванием конфликта в Сирии - Керри

Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает пресс-служба госдепартамента США, пишет Украинская правда.

Керри также отметил, что поддержка РФ грозит "подрывом цели борьбы с экстремизмом, если мы не продолжим концентрировать внимание на поиске урегулирования конфликта в Сирии с помощью настоящего политического перехода".

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Керри подтвердил приверженность США в борьбе с ИГИЛ вместе с коалицией более чем 60 стран.

При этом он подчеркнул, что Асад никогда не мог быть надежным членом этой коалиции.

Керри подчеркнул, что "в целом конфликт в Сирии не имеет военного решения", ситуация может быть решена только политическим переходом от Асада".