Командир боевиков "ДНР": нам нужна вся Украина

Об этом сказал в интервью Ленте.ру один из лидеров боевиков "ДНР", командир батальйона "Восток" и так называемый "секретарь Совета безопасности" "ДНР" Александр Ходаковский, которого российские журналисты назвали "вторым человеком в "ДНР".

"Я принимаю для себя существование ЛНР и ДНР лишь в качестве переходного этапа. Наша война закончится тогда, когда южнее России будет пророссийское антифашистское (фашистами в России и подконтрольных РФ квазигосударственных образованиях называют украинцев, т.е. имеется ввиду антиукраинское - ред.) государство. Иначе говоря, нам нужна вся Украина", - заявил он.

Читайте такжеГиркин заявил, что боевикам вряд ли удастся захватить новые территории на Донбассе - СМИТакже он рассказал, что планы боевиков - исключительно наступательные и пригрозил применением артиллерии с "неизбежными разрушениями".

"Установившаяся с августа тенденция в ходе боевых действий отодвигать линию фронта сохранится. Если мы активизируемся, то исключительно ради того, чтобы продвигаться дальше", - заявил Ходаковский.

При этом боевик обвиняет в агрессии украинские власти.