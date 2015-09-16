Президент Сирии обвинил Турцию и Запад в покровительстве "Исламского государства"

"Мы все знаем, что "Джебхат Ан-Нусру" (отделение международной исламистской террористической организации "Аль-Каида" на территории Сирии и Ливана - УНИАН) и ИГ оружием, деньгами и добровольцами снабжает Турция, у которой тесные отношения с Западом. Реджеп Тайип Эрдоган (президент Турции) и Ахмет Давутоглу (премьер-министр) и шага не ступят без согласования, в первую очередь с США, а также с другими западными странами", - цитирует Асада ТАСС.

По его словам, "ростом своей мощи в сирийском регионе и "Джебхат Ан-Нусра", и ИГ обязаны покровительству западников, которые воспринимают терроризм как козырную карту, которую можно периодически вытаскивать из рукава и использовать".

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"Сегодня они хотят использовать "Джебхат Ан-Нусру" против ИГ, может быть из-за того, что ИГ в какой-то мере вышел из-под их контроля. Однако это не значит, что они хотят уничтожить ИГ. Если бы хотели, то могли бы это сделать. Для нас ИГ, "Джебхат Ан-Нусра" и другие подобные им вооруженные группировки, убивающие мирное население, являются экстремистами", - добавил Асад.

Президент Сирии заявил, что в борьбе с терроризмом он сотрудничает "прежде всего, с Россией, Ираном, Ираком", раскритиковав при этом коалицию, возглавляемую США.

"Реальность такова, что, несмотря на то, что эта коалиция начала свою операцию, ИГ продолжает экспансию. У них ничего не получается. Эта коалиция никак не влияет на ситуацию "на земле". В то же время такие страны, как Турция, Катар, Саудовская Аравия, а также Франция, США и другие западные государства, покровительствующие террористам, не могут сами вести борьбу с терроризмом. Нельзя одновременно быть против террористов и вместе с ними. Однако если эти страны примут решение изменить свою политику – ведь терроризм как скорпион: если положить его в карман, он обязательно тебя укусит – мы не станем возражать против сотрудничества с ними при условии, что это будет реальная, а не иллюзорная антитеррористическая коалиция", - сказал Асад.