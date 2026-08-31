Sony анонсировала сразу две презентации State of Play: их проведут в необычное время

Впервые за долгое время шоу проведут днем, а не поздно ночью.

Sony объявила о возвращении State of Play – новая игровая презентация состоится уже в этот четверг, 3 сентября. В этот раз издатель решил не ограничиваться одной трансляцией: сразу после основного шоу пройдет специальный выпуск State of Play Japan.

Основной State of Play стартует в 16:00 по Киеву. В рамках этой части покажут анонсы и новости по грядущим играх от PlayStation Studios и разработчиков-партнеров, а закроет шоу расширенный показ Final Fantasy VII Revelation – заключительной части трилогии ремейков от Square Enix.

Сразу после этого начнется презентация State of Play Japan, которая будет полностью посвящена детальному разбору проектов от студий из Японии и Азии, включая новые геймплейные ролики и анонсы.

Видео дня

Примечательно, что обе трансляции начнутся в 16:00 по киевскому времени. Для украинских геймеров это особенно удобное время: обычно шоу State of Play проходит поздно вечером или около полуночи.

Предыдущий State of Play, который прошел в июне, принес несколько крупных анонсов, включая первый показ God of War: Laufey, новый геймплей Marvel’s Wolverine и анонс Until Dawn 2. Поэтому сентябрьское шоу может стать не менее насыщенным, особенно учитывая растущее недовольство игроков решением Sony отказаться от физических дисков.

Еще раньше Sony повысила цены на PlayStation 5 по всему миру. Теперь за базовую PS5 с дисководом просят 650 евро (~33 000 грн), за PS5 Pro – €900 (~46 000 грн). На этом фоне продажи консолей PlayStation даже обновили 25-летний антирекорд.

УНИАН рассказывал, что на ПК теперь можно пройти 75% всей библиотеки PlayStation 3 – это почти 2700 игр. Авторы эмулятора RPCS3 объявили о достижении новой важной вехи.

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