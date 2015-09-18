Министры обороны США и России обсудили ситуацию в Сирии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

По словам Картера, страны должны направить совместные усилия на борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» и поспособствовать переходному политическому режиму в Сирии.

Разговор длился чуть меньше часа. Последний раз Шойгу контактировал с американским военным ведомством в августе 2014 года, когда пост главы Пентагона занимал Чак Хейгел.

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Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Джон Керри заявил, что президент США Барак Обама надеется, что военные переговоры с Россией по Сирии пройдут в ближайшее время. Россия, в свою очередь, готова обсуждать с США ситуацию в Сирии.