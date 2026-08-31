В Киеве изменят правила пользования мостами во время тревог

Разработанный алгоритм будет передан на рассмотрение правительства.

Киевские власти подготовили обращение к правительству относительно изменений в протоколах безопасности, действующих в столице. Среди прочего будет пересмотрен порядок организации движения по мостам, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Созвали совет обороны города Киева. Среди главных вопросов – в частности, обращение к правительству относительно изменений в протоколах безопасности, действующих в столице. Чтобы, исходя из обновленных протоколов, сформулировать отдельные правила жизнедеятельности города в нынешних условиях", – отметил он.

Также, по словам Кличко, совместно с военными будет пересмотрен порядок организации движения по мостам Киева во время воздушных тревог.

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"И предложим правительству отработанный алгоритм", – подытожил мэр.

Воздушные тревоги в Киеве – последние новости

Россия резко увеличила количество атак на Киев и их продолжительность. Например, 27 августа было зафиксировано рекордное количество волн атак дронов-камикадзе на столицу. Всего Киев провел 872 минуты – почти 15 часов – под воздушной тревогой в тот день.

В связи с частыми и длительными тревогами первую неделю учебного года школы Киева планируют начать в очно-дистанционном формате, при этом учебные заведения должны быть готовы оперативно менять формат обучения, если этого потребует ситуация с безопасностью.

В столице определили различные варианты – от проведения занятий в укрытиях для младших школьников до смешанного или дистанционного обучения. Также рассматривается возможность работы во вторую смену. Родители смогут выбирать подходящий для их ситуации формат обучения – в рамках тех моделей, которые предложит конкретная школа и педагогический коллектив.

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