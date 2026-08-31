Появились снимки последствий удара по дронопорту 'Цимбулова' в Орле

Была поражена одна из пусковых установок и место хранения ударных беспилотников.

В ночь на 30 августа Силы обороны нанесли серию ударов по местам хранения и запуска ударных беспилотников на территории России.

Спутниковые снимки последствий атаки опубликовали мониторинговые сообщества Exilenova+ и Supernova+. В частности, как отмечается, в дрон-порте "Цимбулова" в Орле были поражены одна из пусковых установок и место хранения ударных беспилотников.

Информация о масштабах повреждений и возможных дополнительных последствиях удара уточняется.

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Как пишет украинский портал"Милитарный", объект расположен вблизи одноименного села Знаменского района Орловской области РФ. Расстояние от площадки до границы с Украиной составляет примерно 175–180 км.

Там россияне разместили 16 пусковых установок, предназначенных для реактивных БПЛА "Герань-5" и "Герань-4".

Также на площадках установлены пусковые установки для БПЛА "Герань-3" и "Герань-2".

Удары по РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа Силами обороны в Киришах Ленинградской области РФ был поражен нефтеперерабатывающий завод "Киришский", что привело к возгоранию на территории предприятия. Это второй по мощности нефтеперерабатывающий завод РФ и крупнейший на Северо-Западе страны, расположенный в Ленинградской области.

В ночь на 31 августа в районе Плоскобукреевки Брянской области РФ была поражена командно-штабная машина из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

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