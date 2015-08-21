Израиль в ответ на ракетные удары атаковал военные посты в Сирии
В министерстве обороны Израиля заявили, что север страны подвергся четырем ракетным ударам.
Израильские военные сначала обвинили в данном ракетном ударе иранское спецподразделение "Кудс", а затем возложили вину на режим президента Сирии Башара Асада, передает ZN.UA со ссылкой на The Guardian.
Ракеты попали в открытое поле в северной Галилее. В ответ армия Израиля нанесла артиллерийские и авиационные удары по восьми военным постам на территории Сирии.
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По словам представителей сирийской оппозиции, Израиль нанес удары по территории, которая контролируется сирийской армией и проправительственными группировками, включая "Хезболлу".
Ранее УНИАН сообщал, что на встрече в столице Катара Дохе госсекретарь США Джон Керри, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра не смогли договориться по вопросу Сирии.