В Украине упала средняя зарплата: сколько зарабатывают украинцы

Больше всего, как правило, зарабатывают в столице.

Средняя заработная плата по Украине в июле снизилась на 1,6% по сравнению с июнем и составила 32 243 гривни до уплаты налогов. После вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора украинцы в среднем получали "на руки" 24 827 гривень.

По данным Государственной службы статистики, самые высокие зарплаты в июле зафиксировали в Киеве – 49 463 грн, или около 38 087 грн "на руки" после уплаты налогов. На втором месте – Луганская область со средней зарплатой 35 367 грн (27 233 грн "на руки"), а на третьем – Киевская область – 33 268 грн (25 616 грн после уплаты налогов).

В то же время регионами с самым низким уровнем оплаты труда стали: Черновицкая область – 23 354 грн (17 983 грн) и Кировоградская область – 23 532 грн (18 120 грн)

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Кроме того, больше всего, по итогам июля, заработали работники отрасли информации и телекоммуникаций – 78 716 грн (60 611 грн), а меньше всего – работники здравоохранения и социальной помощи: 20 237 грн (15 582 грн).

В Госстате также добавили, что задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 августа составляла 3,8 млрд грн.

Зарплаты в Украине – последние новости

13 августа стало известно, что средняя зарплата в Польше составляла 9 966 злотых, или около 119 тысяч гривень. По ориентировочным подсчетам, после уплаты налогов работник может получать около 7,1 тыс. злотых, или 85 тыс. грн. При этом средняя зарплата украинцев после уплаты налогов составляла 21 807 грн.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июне составила 66,84 тысячи гривень, что на 7 тысяч больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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