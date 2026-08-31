Европа давит на Испанию и Грецию, чтобы те передали Украине системы Patriot, - Bloomberg

Норвегия может выкупить ракеты, чтобы затем передать их Украине.

Страны НАТО и Евросоюза давят на Испанию и Грецию, чтобы те передали Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, пока Киев пытается отражать усиливающиеся воздушные удары России. Соответствующие запросы были сделаны летом и включают возможность того, что Норвегия могла бы выкупить ракеты, прежде чем передать их Украине.

Этот вопрос будет в повестке дня во вторник и среду, когда министры обороны и иностранных дел ЕС встретятся в Дублине, сообщил представитель ЕС. Представители Украины, Великобритании, Норвегии, Исландии и Швейцарии также присоединятся к встрече, пишет Bloomberg.

Сообщается, что Украина в последние месяцы настойчиво просит о дополнительных средствах ПВО, заявляя, что сокращающиеся запасы страны не могут остановить усиливающиеся удары Москвы. Страна особенно нуждается в дополнительных поставках для системы Patriot американского производства, которая уже пользуется высоким спросом из-за войны с Ираном.

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Есть страны, у которых есть необходимые системы

СМИ пишет, что у Испании и Греции есть одни из крупнейших запасов перехватчиков Patriot среди союзников Украины. У обеих стран также есть запасы перехватчиков, срок годности которых подходит к концу. Союзники конкретно ищут ракеты PAC-2, имеющиеся у этих стран.

Греция была одной из первых стран, отправивших Украине боеприпасы после полномасштабного вторжения России, но она сопротивлялась давлению передать Patriot. Страна заявляет, что ей нужны эти ракеты для собственной обороны на фоне давнего соперничества с Турцией.

Испания ранее в этом году заявила, что предоставит Украине военную помощь на 1 миллиард евро (около 41,5 миллиарда гривен) в 2026 году.

Проблема нарастает

Обеспечение Киева новыми средствами ПВО становится все более неотложной задачей для союзников, поскольку Россия переходит к эскалации войны после того, как пришла к выводу, что мирные переговоры зашли в тупик.

Украина получила разведданные о том, что Россия готовится к возможному новому наземному наступлению в направлении Киева, ранее сообщал Bloomberg. Но найти Patriot для Украины – логистическое испытание, пишет СМИ.

Многие страны ЕС, такие как Германия, заявляют, что отдать больше Patriot означало бы поставить под угрозу собственную безопасность. США также истощили собственные запасы во время войны с Ираном. Между тем производство новых ракет займет время. И система Patriot, и европейская альтернатива SAMP/T столкнулись с длинными очередями заказов и задержками производства.

Тем не менее ожидается, что в ближайшие месяцы в Украину все же поступят некоторые средства ПВО через PURL – программу, которая позволяет союзникам НАТО покупать американское оружие для Киева.

Но страны ЕС обсуждают, разрешить ли Украине покупать больше ракет Patriot за счет собственного кредита Киеву в 90 миллиардов евро. Такие страны, как Франция и Италия, хотят, чтобы эти деньги пошли на систему SAMP/T, но другие опасаются, что это может создать ненужные трудности для Киева.

Страны-члены ЕС проголосуют по этому вопросу в следующий понедельник.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Путин после визита главы ЦРУ принял решение об эскалации войны. Он, вероятно, воспринял визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа как признак американской слабости. Именно так Путин интерпретировал визит в Москву в ноябре 2021 года Билла Бернса, директора ЦРУ при Джо Байдене.

Кроме того, мы также рассказывали, что Россия продвигается на Донбассе, а Украина готовится к битве за его последние оплоты. По оценкам представителей одной из ведущих европейских разведывательных служб, россияне могут выйти на окраины Краматорска и Славянска в начале 2027 года.

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