Украинская памятная монета вошла в десятку лучших в мире

В список 100 лучших монет вошли сразу две украинские монеты.

Украинская памятная монета "Держим строй!" одержала победу в номинации "Самая вдохновляющая монета" и вошла в десятку лучших монет мира.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на результаты международного конкурса "Монета года", который ежегодно проводит нумизматическое издание World Coin News.

Эксперты определяли победителей среди около 600 монет из 41 страны мира, выпущенных в 2025 году. На первом этапе конкурса было отобрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в список которых вошли две украинские памятные монеты:

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"Держим строй!" (нейзильбер, номинал 5 гривень) – в номинации "Самая вдохновляющая монета";

"Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко" (серебро, номинал 10 гривень) – в номинации "Самая художественная монета".

Памятная монета "Держим строй!" введена в обращение 24 февраля 2025 года по случаю третьей годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она посвящена несокрушимости украинских военных, самоотверженно защищающих Родину, и объединению всех украинцев на пути к справедливому миру.

Памятные монеты – другие новости

В 2023 году сразу две украинские памятные монеты вошли в список десяти лучших монет мира по итогам международного монетного конкурса "Монета года". Тогда серебряная монета номиналом в 10 гривень "25 лет Конституции Украины" победила в номинации "Лучшая монета, посвященная современному событию". Монета из нейзильбера номиналом 5 гривен "К 30-летию независимости Украины" стала самой живописной монетой года.

28 августа Национальный банк Украины ввел в обращение две новые памятные монеты из тематической серии "Мы сильны. Мы вместе", посвященной единству Украины и ее регионов – это монеты "Мы сильны. Мы вместе. Днепропетровская область" и "Мы сильны. Мы вместе. Кировоградская область".

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