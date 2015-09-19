Турция готова сотрудничать с Россией в Сирии

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Rzeczpospolita.

Глава МИД Турции побывал с двухдневным визитом в Сочи. Синирлиоглу отметил, что русская и турецкая дипломатия имеют различные подходы к сирийскому президенту Башару аль-Асаду.

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"Тем не менее, мы согласны, что нынешняя ситуация в Сирии не является приемлемой, и наши две страны осознают угрозу терроризма", - подчеркнул он.

Лавров поприветствовал слова главы МИД Турции и сообщил, что Турция и далее будет важным партнером России в регионе.

Ранее УНИАН сообщал, что сирийская армия пока способна бороться с противником в одиночку. При этом Дамаск может обратиться к России с просьбой ввести войска только тогда, когда в этом возникнет необходимость.