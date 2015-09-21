Путин заверил Нетаньяху, что Сирии сейчас не до открытия второго фронта против Израиля

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал Нетаньяху на встрече в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

«Что касается Сирии, то мы понимаем: сегодня сирийская армия и Сирия в целом в таком состоянии, что ей не до открытия второго фронта, – ей бы спасти свою собственную государственность. Тем не менее, понимаю вполне ваши озабоченности и очень рад, что вы приехали для того, чтобы обсудить всё в деталях», - сказал Путин.

Он заявил, что Россия осуждает обстрелы территории Израиля, хотя «производят их из ракетных систем кустарного производства».

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В свою очередь Нетаньяху заявил, что у Израиля и России есть общие интересы в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке.

«Я здесь (в Москве) из-за сложного положения в области безопасности, которое становится всё сложнее и сложнее на наших северных границах в последние годы и особенно в последние месяцы. Иран и Сирия вооружают радикальную исламскую террористическую организацию «Хезболла» современным оружием, направленным против наших граждан, и в последние годы уже тысячи ракет были использованы против жителей Израиля. Параллельно с этим Иран при поддержке сирийской армии пытается создать второй террористический фронт против нас на Голанских высотах», - сказал Нетаньяху.

«Наша политика – сделать всё, чтобы сорвать переброску оружия «Хезболле», и сделать всё для того, чтобы предотвратить открытие второго фронта террора против нас на Голанских высотах», - добавил премьер Израиля.

Как сообщал УНИАН, ранее МИД РФ официально подтвердил поставку оружия в Сирию.