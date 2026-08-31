Россия официально раскрыла назначение истребителя Су-57Д

Самолет будет использоваться для двух основных целей.

Российский двухместный истребитель Су-57Д рассматривается как многофункциональный боевой комплекс, способный решать различные задачи. Об этом сообщили в российской государственной корпорации "Ростех".

Су-57Д будет выполнять две основные задачи:

• отрабатывать в учебных целях специальные режимы пилотирования, которые невозможно воспроизвести на наземных тренажерах;

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• будет использоваться в качестве воздушного пункта управления БПЛА.

Судя по сообщению, в качестве беспилотного ведомого для Су-57Д россияне хотят использовать С-70 "Охотник". Это очень большой стелс-БПЛА, который может нести ракеты и бомбы во внутренних отсеках. Его боевая нагрузка оценивается примерно в 3 т.

"Это (наличие двухместного Су-57Д, – УНИАН) важно для управления такими высокоинтеллектуальными комплексами, как "Охотник", а также роевыми и групповыми системами, когда внимание основного пилота и экипажа сосредоточено на выполнении главной боевой задачи", – цитирует "Ростех" директора ОКБ "Сухого" Михаила Стрильца.

Кроме того, двухместную версию планируют использовать для испытания боевого искусственного интеллекта, разработкой которого в настоящее время занимаются специалисты "Объединённой авиастроительной корпорации".

Су-57Д – что известно

Напомним, ещё в мае после первого полёта Су-57Д агентство УНИАН высказало предположение, что самолёт был создан как воздушный пункт управления беспилотниками. Тогда же сообщалось, что такими беспилотными целями могут быть именно С-70.

Выдвигались и другие предположения. В частности, эксперты считали, что Су-57Д создается для продажи Индии. Дело в том, что индийцы уже эксплуатируют двухместные российские самолеты – Су-30МКИ.

Перспектива закупки Су-57Д считалась вполне вероятной, однако позже Нью-Дели дал понять, что не хочет покупать российские истребители.

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