Назван самый популярный Android-смартфон в мире прямо сейчас, и это не Xiaomi

Актуальный флагман Samsung уступает только iPhone.

Samsung Galaxy S26 Ultra неожиданно возглавил список самых продаваемых Android-смартфонов в мире по итогам второго квартала 2026-го. Флагман Samsung не смог обойти Apple в общем зачете, но среди Android-устройств ему не оказалось равных. Об этом пишет SamMobile со ссылкой на данные аналитиков Counterpoint Research.

Galaxy S26 Ultra занял 4-е место в рейтинге самых продаваемых в ми смартфонов. Выше его только iPhone 17, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro. Это заметно лучше результата предшественника: год назад Galaxy S25 Ultra занимал девятое место в мировом рейтинге.

По данным Counterpoint Research, на "Ультру" пришлось более половины всех продаж линейки Galaxy S26. Это особенно примечательно для устройства премиального класса, поскольку наиболее высокие позиции в рейтингах продаж обычно занимают доступные Android-модели.

Видео дня

Одновременно Samsung усилил позиции в массовом сегменте: сразу пять смартфонов производителя вошли в десятку самых продаваемых моделей мира во втором квартале 2026 года. Galaxy A07 4G занял 5-е место, Galaxy A17 5G – 6-е, а Galaxy A17 4G – 8-е. Стандартный Galaxy S26 расположился на 9-й строчке.

Особенно хорошо себя показала доступная линейка Galaxy A. Counterpoint связывает ее популярность широкой доступностью и хорошим соотношением цены и и характеристик. Все представленные в топ-10 модели Galaxy A также получают не менее шести лет программных обновлений.

Ранее авторитетные эксперты Tom’s Guide назвали Galaxy S26 Ultra самым универсальным камерофоном на рынке, особенно для тех, кому важны зум, ночная съемка и видео.

Накануне в сети появились первые изображения Galaxy S27 Ultra. Смартфон станет больше похож на iPhone 17 Pro, из-за чего Samsung наверняка столкнется с большим количеством негатива со стороны фанатов, считают эксперты.

Вас также могут заинтересовать новости: