Российская пропаганда растиражировала фейк о присутствии посла США на митинге Навального

На это обратили внимание блогеры, в частности, Рустем Адагамов, передает Lenta.ru.

В своем Twitter он опубликовал запись, к которой прикрепил коллаж с изображениями Теффта.

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На первом фото дипломат находится в окружении микрофонов и телекамер на фоне сцены, с которой оппозиционеры выступали на митинге в Марьино. На втором снимке посол изображен во время общения с прессой на Большом Москворецком мосту после убийства Бориса Немцова.

При этом на обоих снимках изображение посла идентично, меняется только фон.

В материале РЕН ТВ речь шла о малочисленности прошедшего в минувшее воскресенье, 20 сентября, митинга оппозиции. «Как ни старался американский дипломат затеряться в толпе, но средства массовой информации поинтересовались у него, для чего он появился на этом мероприятии, — пишет РЕН. — Ответ был коротким — пришел посмотреть на развитие демократии в России и оценить ее масштаб».

Позднее канал заменил фотографию в материале, обрезав фон за спиной посла. Кроме того, в тексте новости теперь утверждается, что снимок появился в социальных сетях. «Правда, неизвестно, реальные ли это снимки или банальный фотомонтаж», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Москве прошел многотысячный митинг "за сменяемость власти" в России.