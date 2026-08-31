Будет ли Первый звонок в школах: премьер дал четкий ответ

В населенных пунктах с повышенным риском российских ударов не должно проводиться никаких массовых мероприятий.

Школьные линейки к празднику Первого звонка должны проводиться только с учетом ситуации с безопасностью, вместимости укрытий и возможности быстро перейти в них в случае воздушной тревоги.

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Он отметил, что 1 сентября начнут работу 25 тыс. учебных заведений, и подчеркнул, что в населенных пунктах с повышенным риском российских ударов не должно проводиться никаких массовых мероприятий.

"Линейки и другие торжественные мероприятия должны проводиться только с учетом ситуации с безопасностью, вместимости укрытий и возможности быстро перейти в них в случае воздушной тревоги. Это решение должны принимать конкретные общины на местах. Безопасность детей и педагогов важнее любых торжеств", – написал Корецкий.

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Убежища в учебных заведениях

Премьер отметил, что в настоящее время в целом по стране более 82% детей, получающих дошкольное образование, имеют доступ к укрытиям. В школах такой доступ имеют 83% учащихся. Это более 9 тыс. дошкольных учреждений и 11 тыс. учреждений общего среднего образования.

Продолжается строительство еще 131 такого укрытия за счет средств государственного бюджета. Из них – 18 подземных детских садов. После завершения этих работ доступ к укрытию будут иметь 87% воспитанников и учеников. Цель – к концу 2027 года достичь показателя 92%.

В университетах и учреждениях специального и профессионального образования этот показатель значительно ниже – 68%. Убежища на сегодняшний день имеются в 965 из 1 тыс. 420 университетов и колледжей.

Учебные заведения высшего образования и колледжи самостоятельно определяют формат и график образовательного процесса в рамках своей автономии. Они могут сочетать очное, смешанное и дистанционное обучение в зависимости от ситуации с безопасностью, вместимости укрытий и особенностей образовательных программ.

Ситуация с укрытиями в Киеве и на прифронтовых территориях

Корецкий также добавил, что, согласно информации местных властей, в Киеве укрытия имеются в 528 детских садах и 435 школах. В целом они позволяют обеспечить 91% воспитанников и учеников столицы. 23 детских сада и 20 школ не имеют собственных укрытий. Для них образовательный процесс организуют в безопасных помещениях, которые арендуют.

"Особое внимание уделяется безопасности организации образовательного процесса на прифронтовых территориях. Здесь применяются все возможные формы обучения. Часть детей учится дистанционно, часть – в смешанном формате, используя противорадиационные укрытия, предназначенные для проведения образовательного процесса. Формат и график учебного процесса определяются местными администрациями в зависимости от ситуации с безопасностью", – рассказал он.

Учебники и питание

Глава правительства подчеркнул, что Россия целенаправленно атакует типографии и склады с учебниками. Поэтому, если невозможно оперативно напечатать необходимое количество учебников, ученики должны получать доступ к их электронным версиям.

Там, где условия безопасности не позволяют организовать полноценные горячие обеды, школьники должны получать готовые к употреблению блюда.

Корецкий также отметил, что с 1 сентября зарплаты работников образования вырастут ещё на 20%. Растут должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников, от которых рассчитывается большинство доплат и надбавок.

"Одновременно меняем саму систему оплаты труда работников образования. С 1 сентября отказываемся от Единой тарифной сетки и переходим к системе, в которой оклад будет зависеть от должности и базовой величины, которая сейчас соответствует средней зарплате по экономике Украины", – добавил он.

Новая система охватит школы, высшее образование, инклюзивно-ресурсные центры и государственные учебные заведения. Для дошкольного и внешкольного образования, профессионального и предвузовского образования органам местного самоуправления рекомендуется осуществить соответствующее повышение заработной платы работников образования с 1 сентября 2026 года.

"Отдельно сохраняем доплату в размере 2600 грн для учителей, работающих очно на прифронтовых территориях. Педагоги колледжей, готовящих специалистов для ОПК, энергетики, машиностроения и металлообработки, будут получать дополнительные 10% к окладу", – написал Корецкий.

Графики обучения

Как сообщал УНИАН, ранее украинским высшим учебным заведениям предложили рассмотреть возможность уплотнения графика учебного процесса, используя субботние дни осенью и весной с возможным продлением учебного процесса летом.

Кроме того, в частности, первую неделю учебного года школы Киева планируют начать в очно-дистанционном формате. В то же время учебные заведения должны быть готовы оперативно менять формат обучения, если этого потребует ситуация с безопасностью.

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