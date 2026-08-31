РФ выкатила еще один серийный авиалайнер 'нового поколения': кто получит самолет (видео)

МС-21 – главный проект российского гражданского авиастроения.

Российская компания "Яковлев" выкатила из цеха окончательной сборки второй серийный авиалайнер МС-21-310 (заводской номер 0015). Об этом сообщают специализированные авиационные ресурсы.

В отличие от ранее представленного ОАК ("Объединенная авиастроительная корпорация") первого серийного самолета (заводской номер 0014), этот предназначен для "Аэрофлота" – крупнейшей государственной авиакомпании РФ. В то же время, по словам специалистов, самолет №0014 также поступит в "Аэрофлот".

По данным российских СМИ, изготовление второго серийного МС-21-310 идет с отставанием от первоначального графика: сроки сдвинулись на несколько месяцев из-за перенастройки логистических цепочек и адаптации производственных процессов под новые комплектующие.

Справка УНИАН. МС-21 – главный проект российской программы развития гражданской авиации. Речь идет о среднемагистральном узкофюзеляжном пассажирском самолете вместимостью 163–211 пассажиров (базовая версия), который рассматривается как альтернатива Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

Реализация проекта существенно отстает от первоначальных планов. С момента первого полета МС-21 прошло почти десять лет, однако самолет до сих пор не введен в эксплуатацию.

При этом расходы на программу продолжали расти. Из-за этого экспертное сообщество всё больше сомневается в перспективах проекта и его способности конкурировать с западными самолётами.

Кризис гражданской авиации России – последние новости

Программа МС-21 реализуется в условиях глубокого кризиса российской гражданской авиации. В последние годы он усугубился из-за технологической изоляции РФ после введения санкций в ответ на вторжение в Украину. Российские авиакомпании сталкиваются с острым дефицитом исправных самолетов, ограниченным доступом к запчастям и авиационным двигателям, а также нехваткой квалифицированных кадров.

Совокупность этих проблем затрудняет обслуживание флота и приводит к ускоренному выводу части авиалайнеров из эксплуатации. Ранее УНИАН сообщал, что к 2030 году Россия может потерять почти половину парка гражданских самолетов.

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