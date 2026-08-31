Россия движется по пути к завершению войны, - Путин

Премьер Индии призвал Путина прекратить войну против Украины.

Россия "движется в направлении завершения" войны против Украины. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишут росСМИ.

Премьер Индии призвал Путина прекратить войну против Украины, заявив, что она "отбрасывает человечество назад". Он подчеркнул, что "земля Ганди и земля Будды несут единый посыл - путь мира".

"Каждый день, проведенный в войне, отбрасывает человечество назад... Мы должны отойти от бесконечной войны к завершению войны. Это необходимо для благополучия человечества. Мирное разрешение всех вопросов в кратчайшие сроки – это призыв человечества, и это послание Индии", - сказал Моди.

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Путин ответил, что РФ якобы "движется в направлении завершения" войны:

"Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и движемся".

Путин принял решение об эскалации войны после визита главы ЦРУ

Ранее The Economist, ссылаясь на заявления источников, близких к Кремлю, сообщило, что российский диктатор Владимир Путин после нескольких недель размышлений принял решение об эскалации, чтобы сохранить свою власть и жизнь. Один из давних соратников Путина заявил, что глава РФ, вероятно, воспринял визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа как признак американской слабости.

В издании подчеркнули, что одна из главных проблем для Кремля – исчезновение молчаливого согласия общественности на войну. Доверие к телевизионной пропаганде падает, а молодые люди размещают в социальных сетях призывы к прекращению войны. Рейтинг одобрения Путина снижается.

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