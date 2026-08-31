Google урезала защиту Pixel 11 ради экономии: что потерял смартфон

Аппаратная поддержка MTE появилась еще в линейке Pixel 8, но в смартфонах Pixel 11 Google неожиданно отказалась от этой технологии.

Google не стала оснащать смартфоны серии Pixel 11 аппаратной поддержки Memory Tagging Extension (MTE). Это технология ARM, предназначенная для выявления ошибок при работе с памятью и защиты от связанных с ними атак. На это обратили внимание разработчики GrapheneOS, пытаясь адаптировать свою операционную систему для нового смартфона.

MTE отслеживает обращения к памяти на аппаратном уровне и помогает выявлять ошибки, которые могут стать основой для уязвимостей. Команда GrapheneOS используют эту технологию на уровне всей операционной системы, включая ядро, поэтому отсутствие MTE в Pixel 11 оказалось для разработчиков особенно заметным.

Особенно показательно, что аппаратная поддержка MTE появилась еще в линейке Pixel 8 и продолжала работать в поколениях Pixel 9 и Pixel 10. Разработчики предполагают, что Google сэкономила на MTE ради снижения стоимости компонентов.

Видео дня

При этом нельзя сказать, что Google полностью проигнорировала безопасность нового смартфона. Pixel 11 получил чип безопасности Titan M3, поддержку постквантового алгоритма цифровой подписи ML-DSA и переход на фреймворк AOSP IMS вместо проприетарного решения Samsung.

Однако, по мнению GrapheneOS, эти защитные механизмы не компенсируют потерю MTE. Тем, кто ищет максимально защищенный флагман на Android, энтузиасты рекомендует не спешить с покупкой Pixel 11 и дождаться выхода будущих устройств Motorola с поддержкой GrapheneOS.

При этом для обычного владельца Pixel 11 отсутствие MTE вряд ли станет серьезной проблемой. Технология пока не используется всеми Android-приложениями и не является единственным механизмом защиты. Речь скорее идет о потере дополнительного уровня защиты.

Ранее эксперты DxOMark протестировали основную камеру Pixel 11 Pro XL и пришли к выводу, что это одна из лучших камер на рынке. Смартфон делает фото на одном уровне с iPhone 17 Pro, но немного уступает флагманам Vivo и Huawei.

Также обозреватели сравнили Pixel 11 Pro XL и Galaxy S26 Ultra по основным параметрам и назвали лучший. Оба устройства относятся к лучшим флагманам на рынке Android, но подходы у производителей разные.

Вас также могут заинтересовать новости: