В Сирии повстанцы пригрозили Кремлю "новым Афганистаном"

В рядах вооруженных групп, противостоящих официальному Дамаску, сообщили, что Россия "рискует получить посылаемых сюда солдат обратно уже в гробах", передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

При этом агентство Reuters провело опрос среди сирийцев, воюющих в рядах групп, которые противостоят силам президента Башара Асада и боевикам «Исламского государства» (ИГ). По их заявлениям, они заметили усиление противостоящих им официальных правительственных войск. Авиаудары стали точнее, а на полях боя появилась новая бронетехника.

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«По нашим расчетам, из-за участия русских бои продлятся на несколько лет дольше», — заявил в интервью один из участников вооруженных формирований. Другие участники конфликта ожидают более активного вовлечения Турции и Саудовской Аравии, которые заинтересованы в смещении Асада.

«У России нет заинтересованности в политическом решении конфликта, - рассказал представитель “Свободной сирийской армии”. - Она хочет лишь сохранения режима Асада. Что касается поддерживающих нас государств, я думаю, они помогут нам материально или политически».

Стоит отметить, что упомянутая война в Афганистане шла с 1979 по 1989 год. По официальным данным, за 10 лет вооруженного конфликта Москва потеряла немногим более 15 тысяч человек убитыми.

Ранее УНИАН сообщал, что в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус находятся 1700 российских военнослужащих. При этом стало известно, что россияне отбывают на службе в Сирии три месяца, после чего их ожидает ротация. В Генштабе подтвердили, что у России имеются планы по развитию пункта в Тартусе, но не связали эти действия с «готовящимся военным вмешательством».