В сирийском порту находятся 1,7 тысяч российских военных - СМИ
В пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус находятся 1700 российских военнослужащих.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из российских контрактников, который находится в Сирии.
Военный рассказал, что в начале конфликта в арабской стране в порту находились несколько россиян, сейчас же их число достигло 1700 военных.
«Они обустраивают и охраняют объект, перестраивают пирс», - рассказал контрактник.
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Также военный объяснил, что россияне отбывают на службе в Сирии три месяца, после чего их ожидает ротация. В Генштабе подтвердили, что у России имеются планы по развитию пункта в Тартусе, но не связали эти действия с «готовящимся военным вмешательством».
Как сообщал УНИАН ранее, Россия готовится поставить Сирии 12 истребителей.