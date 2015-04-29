Минюст России ликвидировал партию Навального

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Минюстом России принято решение о признании документа о государственной регистрации политической партии "Партия прогресса" утратившим силу и исключении сведений о ней и ее структурных подразделениях из Единого государственного реестра юридических лиц", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что организация не выполнила требований закона "О политических партиях", согласно которому должна была "осуществить государственную регистрацию региональных отделений не менее чем в половине субъектов Российской Федерации не позднее чем через шесть месяцев со дня государственной регистрации самой политической партии".

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В сообщении говорится, что в октябре 2014 представители "Партии прогресса" сообщили в министерство о регистрации 44 региональных отделений, однако на самом деле было создано лишь 16 представительств.