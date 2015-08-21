Путин будет президентом до 2024 года, если позволит здоровье - главред "Эха Москвы"

В окружении российского президента Владимира Путина все отдают себе отчет в том, что он не молод, и что следует группироваться вокруг возможного преемника.

Об этом заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в интервью изданию Точно.

"Сейчас всем понятно, что в 2018 году Путин пойдет на выборы и изберется, не исключено, что на своем посту он пробудет до 2024 года, если здоровье позволит. Но если он по какой-то причине уйдет... ну мало ли, на Афон к монахам, то его преемником на ранней стадии будет тот, кого он номинирует", - говорит Венедиктов.

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Журналист подчеркивает, что существует известный перечень политических фигур: Дмитрий Медведев, Сергей Иванов, Сергей Нарышкин, Сергей Собянин, но сейчас все реальные решения в стране принимает Путин.

Венедиктов также прогнозирует, что следующий лидер российской оппозиции также будет из окружения Путина.

"Я думаю, что следующий оппозиционный Путину лидер появится из его окружения. Это будет не Навальный, не Ходорковский. Какой-нибудь человек из "путинского политбюро", который сейчас при нем взращивается", - говорит он.