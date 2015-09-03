Надоели Путин и Медведев: В Москве запланирован митинг "за сменяемость власти"

Об этом написал политик Алексей Навальный в своем блоге.

«Акция пройдет в форме шествия и последующего митинга. Соответствующее уведомление будет подано в мэрию Москвы в ближайшее время. Мероприятие будет полностью безопасным и разрешенным», - написал Навальный.

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Предположительно, акция начнется 20 сентября в 14.00.

Навальный объявил о намерении провести митинг в Москве в годовщину съезда "Единой России", на котором в 2011 году было объявлено о намерении Владимира Путина баллотироваться на третий срок.

"Очередная общая протестная акция пройдёт в годовщину "рокировочки" - в воскресенье, 20-го сентября", - отметил он.

Оппозиционер добавил, что крупных шествий в Москве не проводилось со времени убийства Бориса Немцова, а митинга с политическими требованиями - полтора года.